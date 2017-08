Tip, partecipata Tipo e Ciceri acquisiscono Beta Utensili per quasi 200 mln

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - La partecipata di Tamburi Investment Partners Tipo e Roberto Ciceri acquisiranno il 100 del gruppo Beta Utensili, società specializzata nella produzione e commercializzazione di utensili, per poco meno di 200 milioni di euro, con l'obiettivo di quotarla in Borsa entro cinque anni.

E' quanto si legge in una nota congiunta.

L'imprenditore Roberto Ciceri, uno dei membri della famiglia fondatrice di Beta Utensili, avrà il controllo e la maggioranza assoluta del capitale pur avendo contribuito all'equity delle società acquirenti con una quota sensibilmente inferiore a quella messa a disposizione da Tipo e da uno specifico club deal di investitori, spiega il comunicato.

Nei prossimi anni Ciceri avrà l'opzione di acquistare - ad un prezzo prefissato - tutte le quote che gli potranno consentire di portarsi ad oltre il 50% del capitale totale.

Beta Utensili prevede di chiudere il 2015 con un fatturato consolidato di oltre 120 milioni di euro e ha "storicamente" una buona marginalità e una posizione finanziaria fortemente positiva, spiega la nota. Oltre il 50% del fatturato proviene dall'estero.

Tipo è una società partecipata da Tip nata con l'obiettivo di rilevare quote in società orientate alla quotazione in Borsa nel breve o anche nel medio periodo.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia