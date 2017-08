Sia, partnership in Germania con Intercope per servizi rete

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Sia, azienda specializzata nella gestione dei pagamenti elettronici, ha concluso un accordo di partnership con Intercope, società tecnologica tedesca, per lo sviluppo in Germania di soluzioni per l'accesso alle reti finanziarie.

In una nota Sia, ricordando che le due società collaborano già in Italia, spiega che il nuovo accordo permette di estendere alle banche tedesche i servizi della rete SIAnet per il trasporto sicuro di dati e flussi informativi relativi alle operazioni finanziarie.

SIAnet fornisce l'accesso alla piattaforma tecnologica STEP2 di EBA Clearing per il processing dei pagamenti SEPA e a TARGET2-Securities (T2S).

I servizi rispondono ai requisiti tecnologici e di sicurezza previsti per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SIPS), spiega la nota della società controllata dal Fondo Strategico Italiano.

Qualche settimana fa Sia aveva sigliato un accordo con Inform, un'altra società tedesca, per il contrasto alle frodi in tempo reale nei pagamenti digitali.

Sia è considerata tra la partecipazioni stabili dal gruppo Cdp, ma questo non esclude che la stessa Cdp porti in borsa una parte dell'attuale quota di controllo.

