Coima Res, Ipo non parte oggi, comunicherà date definitive

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - L'Ipo di Coima Res non partirà oggi come indicato nella neswletter di Consob, che riporta la notizia dell'approvazione del prospetto informativo e alcuni dettagli dell'operazione.

In particolare si spiegava che l'Ipo sarebbe iniziata oggi e sarebbe terminata il 26 gennaio.

"Il calendario di offerta riportato nel prospetto informativo era, come usualmente accade per questo tipo di operazioni, indicativo e preliminare. Verrà comunicato tempestivamente il calendario aggiornato definitivo dell'offerta in oggetto", precisa Coima Res in una nota.

(Elisa Anzolin)

