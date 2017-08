Ipo Openjobmetis, esercitata integralmente opzione greenshoe

MILANO, 30 dicembre (Reuters) - Openjobmetis ha reso noto che, nell'ambito dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, Equita ha esercitato integralmente l'opzione greenshoe concessa da Wise Venture per complessive 750.018 azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto della greenshoe è pari a 6,6 euro per azione, come quella dell'ipo, per un controvalore complessivo di circa 5 milioni al lordo delle commissioni di collocamento.

Complessivamente dunque l'offerta ha riguardato 5.750.143 azioni ordinarie di Openjobmetis, pari al 41,9 % del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa 38 milioni.

Equita ha agito in qualità di coordinatore e unico bookrunner del collocamento istituzionale, oltre che in qualità di sponsor e specialista ai fini della quotazione delle Azioni sul Mta, segmento Star.

Lo studio legale Lombardi Molinari Segni ha assistito la Società in qualità di advisor legale per i profili di diritto italiano mentre Clifford Chance ha assistito Equita per gli aspetti di diritto italiano e internazionale.

Kpmg è stata incaricata della revisione legale dei conti di Openjobmetis.

