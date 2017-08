Veneto Banca, assemblea approva Spa, aumento, quotazione in Borsa

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO), 19 dicembre (Reuters) - L 'assemblea dei soci di Veneto Banca ha approvato le proposte sulla trasformazione in Spa, aumento di capitale fino a un miliardo di euro e quotazione in Borsa. Con circa 11.400 soci presenti in proprio e per delega, le delibere sono passate con il voto favorevole di oltre il 97% dei votanti.

L'aumento di capitale, pre-garantito da Banca Imi, e la quotazione in borsa, come condiviso con la Bce, sono previsti entro la fine di aprile 2016.

(Andrea Mandalà)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia