Openjobmetis in rialzo del 6% circa in avvio nel giorno del debutto

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Debutto brillante per Openjobmetis che ha iniziato oggi le negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana.

Poco dopo le 9 la prima agenzia per il lavoro quotata in Italia sale del 6% circa a 7 euro contro un indice Allshare in rialzo dello 0,15%.

L'offerta globale di vendita e sottoscrizione si è conclusa il 30 novembre a 6,6 euro per azione con una domanda pari a circa 2,5 volte l'offerta, dice una nota. Considerando anche le azioni oggetto dell'opzione di Over Allotment, la richiesta è stata pari a 2,1 volte il numero complessivo di azioni offerte.

