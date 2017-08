FS, rete resti pubblica, in borsa i servizi - Montezemolo

MILANO, 1 dicembre (Reuters) - Con la quotazione delle Ferrovie dello Stato è fondamentale che la rete resti di proprietà pubblica.

Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo, socio del concorrente privato Ntv, a margine del Biztravel Forum 2015.

"È fondamentale la separazione della rete per garantire una rete pubblica. Non facciamo gli errori del passato, la rete e le rotaie devono restare pubbliche, mentre i servizi devono andare in Borsa", ha detto Montezemolo.

Prima di Natale, ha poi aggiunto, si terrà l'assemblea di Ntv per il rinnovo del Cda.

