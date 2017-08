Veneto Banca vede target Srep Bce 2015 poco sopra 10% - AD

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Veneto Banca attende la lettera ufficiale della Bce sullo Srep, che per quanto riguarda l'aspetto quantitativo dovrebbe includere un target minimo sul Cet1 per il 2015 leggermente sopra il 10% precedentemente assegnato.

Lo ha detto l'AD Cristiano Carrus a margine della conferenza della Banca d'Italia sulla supervisione nell'area euro.

"Credo che le anticipazioni siano sostanzialmente abbastanza in linea con quelle del 2014. Partiamo dal 10% e avremo come tutti qualcosa in più", ha detto Carrus ricordando che il target sullo Srep per il 2015 partirtà dal primo luglio 2016.

L'AD ha aggiunto che il target sarà "un po' sopra la media" del 10,1% a livello di sistema.

(Andrea Mandalà)

