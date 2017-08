Ipo Abn Amro, ristretto range a 17-19 euro, incasso massimo Olanda 3,5 mld

AMSTERDAM, 18 novembre (Reuters) - I global coordinator dell'Ipo di Abn Amro hanno ristretto la forchetta di prezzo in vista del debutto in borsa del 20 novembre a 17-19 euro per azione contro i 16-20 euro precedenti.

Lo riferiscono alcune fonti vicine alla situazione.

La capitalizzazione complessiva sarà quindi fino a 15,5 miliardi di euro con un incasso massimo per il governo olandese di 3,5 miliardi.

Una fonte vicina ha riferito che l'interesse degli investitori è forte nonostante il prezzo massimo del nuovo range sia inferiore a quello precedente.

