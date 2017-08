MILANO, 3 novembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo non ritiene sia in questo momento una mossa strategica per il gruppo l'Ipo di Fideuram o delle attività di private banking.

Lo ha detto il Ceo Carlo Messina nella conference call sulla trimestrale.

"Non ritieniamo sia una mossa strategica per il gruppo", ha detto.

(Gianluca Semeraro)

