Ipo Poste Italiane, prezzo fissato a 6,75 euro - Padoan

ROMA, 23 ottobre (Reuters) - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha annunciato che Poste Italiane arriverà sul mercato a un prezzo di 6,75 euro per azione, permettendo al Tesoro di raccogliere quasi 3,4 miliardi di euro nel caso di integrale sottoscrizione della greenshoe.

"E' un'operazione che conferma la fiducia dei mercati nel paese", ha detto Padoan nella conferenza stampa all'indomani della chiusura dell'offerta di Poste.

Il ministro ha confermato al pubblico indistinto e ai dipendenti sarà assegnato circa il 30% delle azioni offerte, mentre agli investitori istituzionali il 70%.

L'Opv di Poste Italiane ha ricevuto una domanda pari a 3,3 volte l'offerta.

L'inizio delle negoziazioni in Borsa è previsto per il 27 ottobre, si legge inoltre in una nota.

(Giuseppe Fonte)

