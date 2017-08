TABELLA-Ipo Poste Italiane, i dettagli dell'offerta

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Poste Italiane, posseduta al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze, è attiva nel campo dei servizi postali, finanziari e assicurativi. Nell'offerta pubblica di vendita il MEF venderà una quota di minoranza, fino a un massimo del 38,2% del capitale. ----------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV) ----------------------------------------------------------------------------------------- min max* Prezzo per azione (euro) 6 7,5 Numero azioni offerte max 453 mln Percentuale capitale offerto 34,7% di cui quota riservata al pubblico e dipendenti 30% di cui quota riservata agli istituzionali 70% Greenshoe pari a 10% offerta Valore della IPO pre greenshoe (mln) 2.718 3.397 Valore della IPO pre greenshoe (mln) 2.990 3.737 Valorizzazione società a prezzi Ipo (mln) 7.837 9.796 Lotto minimo al retail 500 azioni ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- L'offerta è partita il 12 ottobre e si conclude il 22 ottobre (il 21 per i dipendenti) Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ----------------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE POST-IPO ----------------------------------------------------------------------------------------- PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE** MEF 100% 65,3% 61,8% Flottante --- 34,7% 38,2% ----------------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR, JOINT BOOKRUNNER Banca Imi, Mediobanca, Unicredit, Citigroup, Bofa Merrill JOINT BOOOKRUNNER Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, M.Stanley, Ubs ADVISOR Rothschild per Poste, Lazard per MEF ------------------------------------------------------------------------------------------------ * minimo non vincolante, massimo vincolante ** in caso di integrale sottoscrizione Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia