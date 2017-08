Veneto Banca, assemblea per Spa 5/12, quotazione seconda metà gennaio

MONTEBELLUNA, 14 ottobre (Reuters) - L'assemblea dei soci di Veneto Banca per la trasformazione in Spa è previta per il 5 dicembre prossimo.

Lo ha confermato il presidente dell'istituto, Francesco Favotto nel corso della conferenza stampa di presentazione del piano industriale al 2020.

Oltre alla trasformazione in Spa, per ottemperare alla legge di riforma delle popolari che obbliga gli istituti con attivi sopra 8 miliardi ad abbandonare il voto capitario e trasformarsi in Spa entro fine 2016, il piano dell'istituto di Montebelluna prevede anche la quotazione in borsa e un aumento di capitale da 1 miliardo.

Quanto ai tempi delle altre due operazione l'AD Cristiano Carrus ha spiegato che la quotazione in borsa è prevista "tra metà gennaio e fine gennaio", mentre l'aumento è atteso ad aprile.

(Andrea Mandalà)

