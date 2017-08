Ferrari, spero che Ipo non cambi la società - Montezemolo

ROMA, 13 ottobre (Reuters) - Luca di Montezemolo, ex presidente di Ferrari, gruppo Fiat Chrysler , si augura che la quotazione in borsa non cambi la società.

"Gli auguro buona fortuna", ha detto Montezemolo a margine di un convegno a Roma, in merito al prossimo debutto a Wall Street della casa di Maranello. "Mi auguro solo che la quotazione non modifichi questa azienda che è unica".

Ferrari ha iniziato le procedure per la vendita fino al 10% del capitale, che sarà trattato alla borsa Usa.

(Alberto Sisto)

