Sorgente Res ritira Ops, domanda non soddisfacente

MILANO, 9 ottobre (Reuters) - Sorgente Res Siiq ha annunciato di aver ritirato l'offerta globale di sottoscrizione, "non ritenendo soddisfacente la quantità e la qualità della domanda pervenuta".

E' quanto si legge in una nota, diffusa poche ore dopo la chiusura del periodo d'offerta.

L'Ipo di Sorgente Res non prevedeva una forchetta di prezzo come di solito accade, ma un prezzo fisso per azione pari a 3 euro. La società puntava a raccogliere fino a 402 milioni di euro.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia