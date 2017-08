Poste, in queste ore ok Consob a prospetto quotazione - Pagani

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - L'ok di Consob al prospetto informativo della quotazione di Poste italiane arriverà oggi.

Lo ha detto Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministero dell'Economia, a margine di una conferenza organizzata a Milano da Standard & Poor's.

"In queste ore", ha risposto Pagani, a chi gli chiedeva se il via libera fosse in arrivo nella giornata di oggi.

(Luca Trogni)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia