Auditel, credo in Ipo entro 2016 - Malgara

MILANO, 1 luglio (Reuters) - Il presidente dell'Auditel Giulio Malgara crede nella proposta di Ipo entro il 2016 della società che rileva gli ascolti tv lanciata oggi dall'Upa.

"Vedrà che succederà. Dipende dai soci. Penso sia un grande passo verso la più ampia trasparenza", ha detto a margine dell'assemblea Upa spiegando che il Cda Auditel ne ha già parlato ma non sono stati fatti passi formali. "I soci sono al corrente", ha detto.

"Siccome l'ho fondato e l'ho diretto per 30 anni, l'Auditel l'ho visto crescere e so quanto è importante per lo sviluppo della Tv e della pubblicità".

Alla domanda se una società di ricerca come l'Auditel possa incontrare l'interesse del mercato, Malgara ha risposto: "questo lo vedremo. Se faremo la quotazione sì". "Ma è soprattutto la trasparenza che vogliamo", ha concluso.

(Claudia Cristoferi)

