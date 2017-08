TABELLA-Ipo Aeroporto di Bologna, i dettagli dell'offerta

MILANO, 1 luglio (Reuters) - L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come "aeroporto strategico" dell'area Centro-Nord nel piano nazionale degli aeroporti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri, con circa 6,6 milioni di passeggeri nel 2014, di cui oltre il 70% su voli internazionali. L'aeroporto ha una catchment area di circa 10,7 milioni di abitanti e di circa 47.000 aziende, con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione, e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. Nel 2014 ha servito 99 destinazionai. ----------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPVS) ----------------------------------------------------------------------------------------- Minimo Massimo* Prezzo per azione (euro) 4,4 5,2 Numero azioni offerte max 14.049.476 mln Percentuale capitale offerto 38,9% di cui quota riservata al pubblico 15% di cui quota riservata agli istituzionali 85% Greenshoe pari a 10% offerta Valore della IPO pre greenshoe (mln) 130,2 153,9 Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento (mln) 158,8 187,7 Lotto minimo al retail 1.000 azioni ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- L'offerta si chiude l'8 luglio (7 luglio per i dipendenti) Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro due giorni lavorativi Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ----------------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE POST-IPO ----------------------------------------------------------------------------------------- PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE Camera di Commercio di Bologna 50,55% 41,45% 37,56% Comune di Bologna 16,75% 3,88% 3,88% Città Metropolitana di Bologna 10,00% 2,32% 2,32% Regione Emilia Romagna 8,80% 2,04% 2,04% Aeroporti Holding Srl 7,21% 5,91% 5,91% Altri soci 6,69% 5,48% 5,48% Flottante -- 38,92% 42,81% ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISOR ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR Banca Imi JOINT LEAD MANAGER, JOINT BOOOKRUNNER E SPONSOR Intermonte ADVISOR FINANZIARIO Lazard ----------------------------------------------------------------------------------------- * Minimo non vincolante, massimo vincolante Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia