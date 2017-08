Inwit, Harvard Management Company detiene 2,67% capitale - Consob

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Harvard Management Company detiene il 2,667% del capitale di Inwit ottenuto nell'ambito dell'Ipo della controllata di Telecom Italia .

E' quanto conferma Consob negli aggiornamenti sulle partecipazioni rilevanti riportando come data dell'operazione il 22 giugno, primo giorno di negoziazione per i titoli Inwit.

La partecipazione, interamente detenuta per conto di President and Fellows of Harvard College, è posseduta a titolo di gestione discrezionale del risparmio.

La notizia dell'ingresso del fondo Usa nella società delle torri era stata anticipata da una fonte vicina all'operazione.

Post Ipo la quota di Telecom Italia, che ha un vincolo di lock-up di 180 giorni, è scesa al 63,667%.

