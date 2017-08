Domus Italia Spa ritira Ipo a causa delle condizioni dei mercati

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Domus Italia Spa ha deciso di ritirare l'Ipo a causa delle condizioni di mercato, riservandosi la possibilità di riproporre l'operazione in futuro.

"Domus Italia Sps, d'intesa con Banca Imi e Credit Suisse, in qualità di coordinatori dell'offerta globale, ha deliberato di procedere al ritiro anticipato integrale dell'offerta globale (...) in presenza di evidenti e straordinarie condizioni di volatilità dei mercati mobiliari italiano e internazionali. Domus Italia Spa si riserva di ripresentare l'offerta in un contesto di stabilità dei mercati finanziari", si legge in una nota pubblicata sul sito internet ieri sera.

Il collocamento istituzionale della società del gruppo Caltagirone era partito lo scorso 19 giugno e si sarebbe dovuto chiudere il prossimo 2 luglio. La forchetta indicativa di prezzo (1,65-2 euro) avrebbe attribuito alla società una capitalizzazione tra i 264 e i 320 milioni di euro.

