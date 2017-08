TABELLA-Ipo Domus Italia, i dettagli dell'offerta

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Domus Italia Spa è una società che opera nel settore immobiliare che, con i proventi dell'Ipo, intende acquisire una serie di immobili, siti nel comune di Roma e a uso soprattutto residenziale, per i quali sono stati già sottoscritti contratti preliminari d'acquisto con parti correlate. L'Ops di Domus Italia prevede l'offerta di un massimo di 150 milioni di azioni. ----------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPS) ----------------------------------------------------------------------------------------- Minimo Massimo* Prezzo per azione (euro) 1,65 2,00 Numero azioni offerte max 150 mln Percentuale capitale offerto 93,75% di cui quota riservata al pubblico indistinto 10% di cui quota riservata agli istituzionali 90% Greenshoe pari a 6,7% offerta Valore della IPO pre greenshoe (mln) 247,5 300,0 Valorizzazione a prezzi Ipo pre-aumento(mln) 16,5 20,0 Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento(mln) 264,0 320,0 Lotto minimo al retail 2.000 azioni ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- L'offerta si chiude il 2 luglio Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ----------------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE POST-IPO ----------------------------------------------------------------------------------------- PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE Ical 2 (Caltagirone)* 100% 6,25% 5,88% Flottante -- 93,75% 94,12% ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISOR ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR Banca Imi, Credit Suisse RESPONSABILE COLLOCAMENTO Banca Imi SPONSOR Banca Akros ----------------------------------------------------------------------------------------- * Minimo non vincolante, massimo vincolante ** Ical 2 ha assunto un impegno di lock up di 180 giorni Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia