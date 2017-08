Ipo Aeroporto Bologna, forchetta 4,40-5,20 euro, bonus share uno a 20

MILANO, 26 giugno (Reuters) - Per l'ipo Aeroporto di Bologna è stata fissata una forchetta indicativa di prezzo a 4,40/5,20 euro per azione.

Lo si legge in una nota secondo cui la società è valorizzata fra 130,2 e 153,9 milioni.

L'operazione prevede un bonus share pari a 1 azione ogni 20 sottoscritte in offerta pubblica (1 ogni 10 per i dipendenti) nel caso di mantenimento continuativo per 365 giorn.

L'offerta globale di vendita e sottoscrizione è per un massimo di 14.049.476 azioni ordinarie (esclusa Greenshoe), pari al 38,9% del capitale sociale al termine dell'operazione. I venditori sono Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Regione Emilia Romagna (per complessive n. 7.549.476 azioni).

L'Offerta Pubblica avrà inizio il 29 giugno e terminerà alle ore 13:30 dell'8 luglio 2015 (7 luglio per l'offerta ai dipendenti). Stessi termini per il collocamento istituzionale.

