TABELLA-Ipo Banca Sistema, i dettagli dell'offerta

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Banca Sistema è un istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L'Ipo permetterà l'uscita dall'azionariato del fondo SOF Luxco, che venderà la totalità della sua quota (nel caso di esercizio integrale della greenshoe). Le risorse raccolte con l'aumento di capitale saranno utilizzate per rafforzare il core business del factoring, per far crescere le nuove linee di business come la cessione del quinto e i finanziamenti alle Pmi, per diversificare il business e per rafforzare i presidi commerciali sul territorio. Durante la presentazione, il management non ha escluso eventuali acquisizioni. L'Opvs di Banca Sistema prevede l'offerta di 38,98 milioni di azioni, 10 milioni derivanti da un aumento di capitale e 28,98 milioni messi in vendita da parte di SOF Luxco. ----------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPVS) ----------------------------------------------------------------------------------------- Minimo Massimo* Prezzo per azione (euro) 3,5 4,35 Numero azioni offerte max 38,98 mln Percentuale capitale offerto 48,47% di cui quota riservata al pubblico 10% di cui quota riservata agli istituzionali 90% Greenshoe pari a 10% offerta Valore della IPO pre greenshoe (mln) 136,4 169,5 Valorizzazione a prezzi Ipo pre-aumento(mln) 246,5 306,3 Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento(mln) 281,5 349,8 Lotto minimo al retail 1.000 azioni ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- L'offerta si chiude il 29 giugno Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ----------------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE POST-IPO ----------------------------------------------------------------------------------------- PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE SOF Luxco Sarl** 46,69% 4,85% --- Sgbs 26,38% 23,10% 23,10% Fondazione Sicilia 8,45% 7,40% 7,40% Fondazione Pisa 8,45% 7,40% 7,40% Fondazione CR Alessandria 8,45% 7,40% 7,40% Garbifin 0,58% 0,51% 0,51% Altri soci 1% 0,87% 0,87% Flottante -- 48,47% 53,32% ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISOR ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR Barclays RESPONSABILE OFFERTA PUBBLICA Banca Akros SPONSOR Intermonte ----------------------------------------------------------------------------------------- * Minimo non vincolante, massimo vincolante ** SOF Luxco e le fondazioni hanno un lock up di 180 giorni, Sgbs e Garbifin di 365 giorni