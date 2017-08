Moda, soci Yoox danno via libera a progetto Ipo su Star

MILANO, 8 settembre (Reuters) - I soci di Yoox Group, società di retail via internet per moda e design, hanno dato oggi via libero al progetto di quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana (LSE.L).

Lo dice una nota, spiegando che l'offerta sarà in azioni ordinarie, in parte rivenienti da un aumento di capitale approvato oggi e in parte cedute da azionisti esistenti, ed è destinata sia a una Opv italiana che a un private placement per investitori italiani ed esteri.

Yoox ha chiuso il primo semestre con 68,3 milioni di ricavi consolidati (da 46,6 milioni nel semestre 2008) ed Ebitda in rialzo a 4,2 milioni da 1,7.