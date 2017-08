PUNTO 1-Banca Sistema, ok assemblea a progetto Ipo su Mta

(aggiunge dettagli da fonte)

MILANO, 26 marzo (Reuters) - L'assemblea di Banca Sistema ha approvato il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sull'Mta di Borsa Italiana e presenterà richiesta di approvazione del prospetto a Consob.

E' quanto si legge in una nota della banca specializzata nell'acquisto di crediti commerciali varati nei confronti della pubblica amministrazione.

Secondo una fonte vicina alla situazione l'operazione potrebbe configurarsi come un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, con una parte delle azioni offerte derivanti da aumento di capitale e parte dalla vendita di azioni da parte degli azionisti. "L'idea potrebbe essere quella", spiega la fonte.

Nel capitale di Banca Sistema ci sono Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (8,4%), Fondazione Pisa (8,4%), Fondazione Sicilia (8,4%) e il management (26,3%), con un complessivo 51,7%. Il private equity SOF Luxco Sarl con il 46,7% probabilmente disinvestirà. Fin dall'inizio, il fondo non ha fatto mistero che sarebbe uscito e che la strada privilegiata era quella della quotazione, spiega la fonte.

Per essere accompagnata in borsa, Banca Sistema ha scelto Barclays come global coordinator e Jefferies, Banca Akros e Intermonte come joint bookrunner, aggiunge la fonte.

La banca, fondata nel 2011, ha archiviato l'esercizio 2014 con un utile consolidato pari a 19,5 milioni di euro in crescita da 7 del 2013. Nel 2014 il margine di intermediazione consolidato ha raggiunto i 64,5 milioni di euro, in crescita del 76,5% su anno.

Elisa Anzolin

