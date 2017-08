Poste, domani cda su bilancio, oggi incontro preparatorio -fonti

ROMA, 23 marzo (Reuters) - Il cda di Poste italiane si riunirà domani per esaminare il bilancio 2014, e in vista di tale appuntamento i vertici si inconteranno anche oggi per fare il punto.

Lo riferiscono fonti della società.

L'approvazione del bilancio, il primo da quando Francesco Caio è alla guida del gruppo, è un passaggio importante anche in vista dell'Ipo che nei piani del governo dovrebbe arrivare entro quest'anno.

Altrettanto decisiva sarà anche una riunione dell'Authority per le comunicazioni, prevista per mercoledì, nella quale si dovrà decidere circa una proposta di Poste sul riassetto del sistema dei recapiti, che prevede contestualmente il rincaro delle tariffe e il taglio dei servizi.

