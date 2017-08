Mondo TV, distribuisce 18,87% controllata svizzera per quotarla all'Aim

MILANO, 17 marzo (Reuters) - Mondo TV distribuirà ai propri soci azioni rappresentanti il 18,87% di Mondo TV Suisse nel rapporto di una azione della controllata svizzera ogni quattordici azioni Mondo TV possedute con l'obiettivo di quotarla all'Aim Italia.

Le azioni verranno assegnante ad un valore di 2,6 euro ciascuna per complessivi 4,9 milioni circa attingendo ad una quota della riserva di sovrapprezzo.

Lo annuncia una nota precisando che "il regolamento di AIM Italia prevede un lotto minimo per la negoziazione delle azioni ammesse a quotazione su tale listino, pertanto gli azionisti assegnatari potrebbero ricevere un numero di azioni non necessariamente pari al lotto minimo o ad un multiplo di esso (cosiddette "spezzature"); in tal caso gli azionisti assegnatari potrebbero avere difficoltà di disinvestimento delle medesime spezzature".

Una volta in borsa la società svizzera sarà controllata all'80,78% da Mondo TV con il mercato all'8,3%.

