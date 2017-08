Moda, Liu Jo avvia dual track, valutazione fino a 500 mln - fonti

LONDRA, 6 febbraio (Reuters) - Il marchio di moda Liu Jo ha avviato una procedura di dual track per risolvere i dissidi tra i fratelli Marchi sul futuro del gruppo.

E' quanto riferiscono tre fonti vicine alla materia.

Vannis Marchi, 67 anni, punta a vendere il 36,8% del capitale. Il fratello Marco, 52 anni, a cui fa capo il 50,8% del capitale, secondo le fonti intende mantenere la maggioranza e continuare a guidare l'azienda.

Liu Jo ufficialmente ribadisce che l'azienda, al momento, non sta rivedendo le opzioni.

Secondo una delle fonti, però, il processo di dual track è partito, con l'obiettivo di sondare l'appetito del mercato per un'Ipo e valutare potenziali acquirenti. Ci sarebbero già stati diversi incontri con operatori di private equity, ma i fratelli Marchi non avrebbero ancora trovato il partner giusto, stando a una fonte. Il processo è ancora in fase preliminare, dato che ancora non ci sono incarichi formali a banche e adviser.

Liu Jo, stando a una fonte, potrebbe essere valutata fino a 500 milioni di euro, ovvero dieci volte l'Ebitda.

Basata a Carpi, Liu Jo impiega 550 persone e gestisce 240 negozi, concentrati in Europa e Asia.

(Pamela Barbaglia)

