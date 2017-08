Ipo, Aena fissa forchetta prezzo tra 53 e 58 euro, capitalizzazione max 8,7 mld

MADRID, 3 febbraio (Reuters) - L'operatore aeroportuale Aena ha fissato una nuova forchetta di prezzo per l'Ipo tra 53 e 58 euro per azione per una capitalizzazione massima di 8,7 miliardi.

Per la tranche retail il prezzo massimo è stato fissato a 58 euro.

La forchetta era stata precedentemente fissata a 43-55 euro per azione.

Aena è il più grande operatore aeroportuale al mondo a controllo pubblico, gestisce il traffico di 187 milioni di passeggeri attraverso i suoi scali in Europa.

