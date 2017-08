Ipo Banzai, forchetta 6,75-8,50 euro, collocamento istituzionale max 39,4%

MILANO, 2 febbraio (Reuters) - L'Ipo di Banzai prevede il collocamento presso investitori istituzionali di una quota massima del 39,4% con una forchetta indicativa da 6,75 a 8,50 euro per azione.

L'offerta parte oggi 2 febbraio e si conclude l'11 febbraio salvo proroga o chiusura anticipata, spiega una nota della società, attiva nell'e-commerce e nell'editoria verticale.

Alla forchetta indicativa corrisponde in valori assoluti un intervallo compreso tra circa 220 milioni e circa 277 milioni di euro.

Il collocamento istituzionale riguarderà 16 milioni di azioni ordinarie, per 8 milioni massimi legate a un aumento di capitale, per gli altri 8 milioni massimi poste in vendita dagli azionisti. Verrà data priorità all'aumento di capitale fino alla raccolta di 50 milioni di euro.

