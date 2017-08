Fiat Chrysler vuole chiudere Ipo e scorporo Ferrari in 2015 - AD

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - Fiat Chrysler (Fca) punta a chiudere il collocamento in borsa del 10% di Ferrari e lo scorporo del rimanente 80% del capitale nel 2015 e, se non ci dovesse riuscire, sarà per ragioni regolatorie.

Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne durante la call con gli analisti sui risultati del trimestre.

"Puntiamo a chiudere tutto entro il 2015, se non ce la facciamo sarà per ragioni regolatorie", ha risposto Marchionne a chi chiedeva quanto tempo intendesse far intercorrere tra il collocamento e lo spinoff.

L'AD ha detto che i numeri dell'Ipo non cambieranno.

"Abbiamo già discusso della questione, il collocamento del 10% del capitale e la distribuzione dell'80% è il giusto mix".

