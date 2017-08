Ovs riparte con Ipo, chiede a Consob approvazione prospetto

MILANO, 15 gennaio (Reuters) - Ovs riparte con il processo di quotazione, che quest'autunno aveva sospeso a causa della volatilità dei mercati finanziari.

In una nota la catena di abbigliamento, controllata da BC Partners, ha quindi annunciato di aver depositato formale richiesta a Consob per l'approvazione del prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita per la quotazione sull'Mta.

Il 10 novembre scorso la società aveva comunicato lo spostamento dell'Ipo al primo semestre 2015.

