Ipo, GrandVision (ottica Avanzi) ha in cantiere sbarco ad Amsterdam

AMSTERDAM/MILANO, 12 gennaio (Reuters) - La catena di negozi di occhialeria GrandVision si quoterà all'Euronext.

L'annuncio dell'intenzione di scegliere la strada dell'Ipo è stato fatto da Hal Trust, che intende vendere tra il 20 e il 25% del capitale, per un controvalore di circa 613 milioni di euro.

Hal, che controlla il 98% del capitale di GrandVision, non ha indicato la data dell'operazione, che è attesa nel corso dell'anno.

Al 30 giugno scorso, Hal aveva iscritto a bilancio la partecipazione in GrandVision per 2,45 miliardi di euro.

GrandVision gestisce catene di occhialieria (5.600 punti vendita complessivi) in 34 paesi. Nei primi nove mesi dell'anno ha registrato un utile operativo di 223 milioni di euro, vendite per 2,1 miliardi e debiti netti per 834 milioni.

In Italia GrandVision controlla Avanzi e ha siglato, nel dicembre scorso, un accordo per l'acquisizione del 100% delle quote della Angelo Randazzo (catena di ottica Optissimo).

Va ricordato che ad Hal Holding fa capo il 42,232% del capitale di Safilo.

