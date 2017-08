Ipo, tedesca Tele Columbus riprende progetto quotazione

FRANCOFORTE, 2 gennaio (Reuters) - L'operatore via cavo tedesco Tele Columbus ha annunciato la ripresa del progetto di quotazione, puntando a quotarsi nella prima metà del 2015 per ridurre l'indebitamento e aumentare i propri margini di manovra finanziaria per crescere.

La società intende raccogliere circa 300 milioni di euro attraverso un aumento di capitale. Anche gli azionisti venderanno parte delle loro azioni.

Azionisti di Tele Columbus, terzo operatore via cavo tedesco, sono alcuni fondi di investimento, entrati nel capitale a seguito di una ristrutturazione finanziaria.

In ottobre il gruppo aveva rinviato l'Ipo a causa dell'instabilità dei mercati finanziari.

