M&A, Catterton rileva minoranza Intercos

MILANO, 16 dicembre (Reuters) - L'operatore di private equity Catterton ha ufficializzato l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale dell'italiana Intercos.

Anticipata la settimana scorsa da indiscrezioni di stampa, l'operazione viene annunciata da un comunicato che non dettaglia i termini finanziari.

Dario Ferrari, fondatore e amministratore delegato di Intercos, manterrà la guida della società.

Con sede a Greenwich, nel Connecticut, Catterton si affaccia per la prima volta in Italia. Specializzato nel settore consumer, con oltre 4 miliardi di dollari attualmente in gestione, Catterton ha un portafoglio che comprende Restoration Hardware, Baccarat, Outback Steakhouse, Sweet Leaf Tea, Noodles & Company, Frederic Fekkai, Build-A-Bear Workshop, Wellness and Nature's Variety pet foods, Kettle Foods, Odwalla e P.F. Chang's.

Intercos ha rinunciato allo sbarco a Piazza Affari il 9 ottobre scorso.

