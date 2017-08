Axélero, titolo debutta piatto su Aim, punta a crescita organica

MILANO, 11 dicembre (Reuters) - Axélero punta a crescere per linee interne, usando i proventi dell'Ipo per investimenti in tecnologia, prodotto e pubblicità.

E' quanto spiegato dall'AD Leonardo Cucchiarini, a margine della cerimonia di quotazione.

L'internet company oggi ha debuttato sull'Aim a un prezzo pari a quello del prezzo di collocamento, cioè 5,5 euro. Nell'Ipo la società ha raccolto 24,75 milioni e ha esordito con un flottante pari al 33,1% e una capitalizzazione di 74,8 milioni.

"Puntiamo a una crescita organica", ha spiegato l'AD, sottolineando che "i proventi dell'Ipo li investiremo in una fantastica campagna acquisti, investendo in tecnologia, prodotto e advertising".

Durante l'intervento per celebrare il debutto a Piazza Affari, l'AD ha ringraziato gli investitori, citandone alcuni. "Azimut è il primo per dimensioni, poi ci sono Esperia e Generali", ha detto l'AD.

(Elisa Anzolin)

