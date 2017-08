Prysmian, partecipata Yangtze debutta in calo ad Hong Kong

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Debutto in calo ad Hong Kong per Yangtze Optical Fibre and Cable, partecipata da Prysmian.

Rispetto al prezzo di sottoscrizione di 7,39 dollari di Hong Kong, infatti, Yangtze ha chiuso a 6,78 dollari, dopo aver segnato un minimo intraday di 6,77 dollari.

L'offerta, ricorda un comunicato del produttore di cavi, ha avuto ad oggetto un numero massimo di 159.870.000 azioni ordinarie, pari al 25% circa del capitale. Il possibile esercizio della greenshoe option entro il 31 dicembre prossimo potrà determinare un aumento delle dimensioni dell'offerta fino ad un massimo di ulteriori 23.980.000 azioni (pari al 15% circa delle azioni in offerta).

A seguito del completamento del collocamento, la partecipazione di Prysmian risulta pari al 28,12% circa del capitale e potrà ridursi sino al 27,11% circa in caso di integrale esercizio della greenshoe.

