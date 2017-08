Rai Way, esercitata opzione greenshoe, collocato sale a 34,93%

MILANO, 26 novembre (Reuters) - E' stata esercitata integralmente l'opzione greenshoe relativa all'Ipo di Rai Way .

"Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie, Rai Way, la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, di cui si avvalgono anche gli operatori telefonici, rende noto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe concessa da Rai - Radio televisione italiana, per complessive 12.000.000 azioni", si legge in una nota.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'opzione greenshoe è pari a 2,95 euro per azione - corrispondente al prezzo delle azioni oggetto dell'offerta globale di vendita - per un controvalore complessivo di 35,4 milioni.

Il regolamento delle azioni relative all'opzione greenshoe avverrà l'1 dicembre.

Inclusa l'opzione greenshoe, l'offerta globale di vendita ha riguardato pertanto 95 milioni di azioni ordinarie di Rai Way, pari a circa il 34,93% del capitale, per un controvalore complessivo di circa 280,2 milioni di euro.

