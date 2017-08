Prysmian, ok pubblicazione prospetto per Ipo partecipata cinese a Hong Kong

MILANO, 26 novembre (Reuters) - Si è completato con esito favorevole l'iter autorizzativo finalizzato alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica e alla quotazione alla borsa di Hong Kong di Yangtze Optical Fibre and Cable, partecipata da Prysmian con una quota pari al 37,5%.

Lo rende noto un comunicato ricordando che la richiesta di quotazione era stata comunicata lo scorso 1 agosto.

La società è una joint venture a cui partecipano il gruppo Prysmian e altri due soci (China Huaxin Post and Telecommunications Economy Development Center e Wuhan Yangtze Communications Industry Group, con quote rispettivamente pari al 37,5% e al 25%), specializzata nella produzione di fibra ottica e cavi ottici per telecomunicazione.

