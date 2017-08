Ipo, Axélero presenta domanda pre-ammissione per quotazione su Aim

MILANO, 24 novembre (Reuters) - Axélero Spa ha annunciato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per quotarsi sull'Aim.

"La società intende utilizzare i proventi netti derivanti dalla parte in sottoscrizione dell'offerta per supportare i piani di crescita, attraverso il potenziamento degli asset commerciali, il rafforzamento dei suoi brand e lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi dedicati prevalentemente alle Pmi e alle SoHos italiane", spiega in una nota la società attiva nel mercato dei media e della comunicazione digitale.

Global coordinator dell'operazione è Mediobanca, Nomad è la Banca Popolare di Vicenza.

Secondo un report che Reuters ha avuto modo di consultare, gli analisti di Mediobanca Securities valutano la società tra 73 e 108 milioni di euro.

