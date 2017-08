Rai Way, bene Ipo, mi auguro torni interesse su Italia - Micciché (Intesa SP)

MILANO, 20 novembre (Reuters) - L'Ipo di Rai Way è stata un'operazione di successo, che ha attirato anche l'attenzione di molti fondi esteri, ma non è indicativa di un generale ritorno di interesse per l'Italia.

Lo ha detto a margine di un convegno Gaetano Micciché, direttore generale di Intesa Sanpaolo che tramite Banca Imi è stata global coordinator dello sbarco a Piazza Affari della società che gestisce le 2.300 torri di trasmissione Rai.

"Non farei di tutta l'erba un fascio, nel senso che il secondo semestre è complicato per quanto riguarda l'equity. Parlare di ritorno di interesse sull'Italia è forte", ha detto Micciché. "Rai Way è un'azienda che ha suscitato interesse sui mercati internazionali e quindi è andata bene. Mi auguro si possa ritornare velocemente a una fase come quella della primavera 2014 quando vi era veramente un grande interesse per il paese".

Il direttore generale di Intesa ha poi sottolineato che il merito del successo dell'Ipo "va riconosciuto al management".

Ieri nel giorno del debutto Rai Way ha messo a segno un deciso rialzo, dopo che molte altre Ipo sono state rinviate nelle ultime settimane a causa della volatilità dei mercati. Oggi il titolo è poco mosso.

(Sabina Suzzi)

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia