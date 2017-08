PUNTO 2-Rai Way tonica nel giorno del debutto, fondi esteri nel capitale

(Aggiunge commento di Credit Suisse)

di Claudia Cristoferi

MILANO, 19 novembre (Reuters) - Rai Way in deciso rialzo nel giorno del debutto in Borsa dopo che molte altre Ipo sono state rinviate nelle ultime settimane a causa della volatilità dei mercati.

Soddisfatti i vertici della società che gestisce le 2.300 torri di trasmissione Rai, forti anche dell'interesse mostrato da molti fondi esteri.

"Sono presenti nel capitale 70 fondi sui 120 incontrati, BlackRock è uno di questi", ha detto il presidente Camillo Rossotto che ha citato con orgoglio l'attenzione dimostrata da fondi Usa e britannici, entrati "con quote rilevanti".

Una fonte vicina alla società ha confermato anche i nomi di Henderson e Amber citati dal Corriere della Sera.

"Domanda e offerta si sono incontrati al prezzo giusto", sottolinea Paolo Celesia, head of Ecm southern Europe di Credit Suisse, che è stata global coordinator e joint bookrunner dell'operazione. "E' piaciuta sia la giusta valutazione, sia il dividendo sia il potenziale di future aggregazioni nel settore".

Sembra essere d'accordo un trader che commenta: "E' stato un pricing onesto che lascia margini di upside. Non è un'utility ma i contratti sono di lungo termine e questo offre una buona visibilità".

D'altra parte "c'è stata molta domanda insoddisfatta e domanda molto qualificata", sottolinea Celesia.

Per il DG della Rai Luigi Gubitosi il buon esito dell'Ipo "significa che c'è interesse per l'Italia e per le storie che potenzialmente possono avere successo".

RAI WAY PUNTA A CRESCERE, PRIMO APPUNTAMENTO CON TORRI WIND

"Vogliamo essere la maggiore tower company in Italia e abbiamo l'ambizione di crescere ancora", ha detto Rossotto - che è anche Cfo Rai - nel corso della cerimonia di debutto, scandita dalla voce di Frank Sinatra con l'assonante "My Way".

La prima occasione per crescere potrebbe essere la gara per le torri Wind, cui Rai Way, ha confermato il manager, sta partecipando "in maniera attiva". Secondo indiscrezioni stampa la matricola avrebbe presentato un'offerta non vincolante insieme a un fondo, ma Rossotto non è voluto entrare nei dettagli.

Poco prima delle 16 il titolo sale del 4,88% a 3,094 euro dopo un massimo a 3,116 euro. Minimo a 2,97 euro, sopra il prezzo d'offerta di 2,95 euro. Il mercato italiano è positivo, debole la concorrente EI Towers.

