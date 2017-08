Rai Way, successo Ipo segno interesse per Italia e qualità azienda- Gubitosi

MILANO, 19 novembre (Reuters) - Il successo dell'Ipo di Rai Way è il segno dell'interesse che può suscitare l'Italia e l'attenzione mostrata dai fondi che hanno aderito all'offerta è un riconoscimento alla qualità dell'azienda.

E' il commento del Dg della Rai Luigi Gubitosi nel giorno del debutto in borsa della controllata attiva nel settore delle torri di trasmissione.

"Significa che c'è interesse per l'Italia e per le storie che potenzialmente possono avere successo, è una società solida con un management di grande esperienza", ha detto il manager a chi gli chiedeva in commento sul successo dell'Ipo dopo tanti casi recenti in cui aspiranti matricole hanno deciso di rinviare la quotazione.

"Credo che l'interesse di tutti i grandi nomi, nessuno escluso, sia un grandissimo riconoscimento alla qualità di Rai Way", ha aggiunto.

