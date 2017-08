Ipo Rai Way, prezzo fissato a 2,95 euro per azione

MILANO, 14 novembre (Reuters) - Si è chiusa ieri sera l'offerta globale delle azioni Rai Way finalizzata alla quotazione in borsa: il prezzo è stato fissato a 2,95 euro euro azione, il minimo della forchetta indicativa, per una capitalizzazione di 802 milioni di euro.

La domanda, si legge in una nota della società del gruppo Rai, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte.

Sono state offerte 83 milioni di azioni. A beneficio dei coordinatori dell'offerta è inoltre prevista un'opzione di over allotment, con annessa opzione greenshoe, per ulteriori 12 milioni di azioni ordinarie.

Dopo l'offerta il 30,51% del capitale sociale di Rai Way (34,93% in caso di integrale esercizio dela greenshoe) sarà posseduto dal mercato.

L'inizio delle negoziazioni in borsa è previsto per il 19 novembre.

