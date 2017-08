Moda, Kiton penserà a borsa più avanti, no partner finanziario - AD

MILANO, 11 novembre (Reuters) - Kiton valuterà la quotazione in borsa più avanti e non vede l'ingresso nel capitale di un investitore finanziario come ponte verso l'Ipo.

Lo ha detto Antonio De Matteis, AD del gruppo napoletano di abbigliamento maschile, a margine di un evento dedicato al fashion.

"Alla borsa ci penseremo più in là", ha affermato De Matteis. "Ora ci concentriamo a crescere attraverso la qualità".

A chi gli chiedeva se gli azionisti stiano considerando l'ingresso nel capitale di un partner finanziario come ponte verso l'Ipo, De Matteis ha risposto di "no, siamo una famiglia e siamo innamorati del nostro lavoro".

De Matteis ha anticipato che Kiton chiuderà l'anno con ricavi in crescita del 10% e ha rivelato il progetto di aprire un ristorante nella sede milanese del gruppo entro l'inizio dell'Expo.

(Massimo Gaia)

