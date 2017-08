Eataly, quotazione sarà a Milano, non a Wall Street - Tamburi

MILANO, 11 novembre (Reuters) - Eataly si quoterà a Milano.

Lo ha detto il numero di Tip, Giovanni Tamburi, a margine di un evento dedicato al fashion.

A chi gli chiedeva se il gruppo fondato da Oscar Farinetti approderà a Wall Street, Tamburi ha risposto "no, in Italia".

A marzo Tamburi ha annunciato l'acquisizione del 20% di Eataly, tramite il suo veicolo societario Clubitaly. In quell'occasione il gruppo specializzato nella distribuzione e commercializzazione di prodotti enogastronomici italiani ha fatto sapere di puntare alla quotazione in borsa per il 2016/17.

Un altro 20% del capitale di Eataly fa capo al Ceo Luca Baffigo Filangieri e alla moglie, mentre il resto è detenuto da Farinetti.

(Massimo Gaia)

