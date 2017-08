TABELLA -Ipo Rai Way, i dettagli dell'offerta

Rai Way, società del gruppo Rai, opera nel settore delle infrastrutture per comunicazioni offrendo servizi integrati alla propria clientela, rappresentata in prevalenza dalla controllante. In particolare Rai Way è proprietaria delle infrastrutture e degli impianti di trasmissione e di diffusione dei segnali televisivi e radiofonici. Di seguito, i dettagli dell'operazione, che prevede un'offerta globale fino a 83 milioni di azioni vendute dall'azionista Rai, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al 99,56% e per il restante 0,44% dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). -------------------------------------------------------------------------------D ATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV) -------------------------------------------------------------------------------- Minimo Massimo* Prezzo per azione (euro) 2,95 3,50 Numero azioni offerte max 83 mln Percentuale capitale offerto 30,51% di cui quota riservata a pubblico e dipendenti 10% di cui quota riservata agli istituzionali 90% Greenshoe pari a 14,46% offerta Valore della IPO pre greenshoe (mln) 802,4 952,0 Lotto minimo 1.000 azioni -------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA -------------------------------------------------------------------------------- Offerta parte il 3 novembre, si chiude il 13 novembre Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta Debutto previsto: 19 novembre Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana -------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE -------------------------------------------------------------------------------- ATTUALE POST IPO PRE-GREENSHOE POST-GREENSHOE ** Rai 100% 69,49% 65,07% Flottante -- 30,51% 34,93% -------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISER -------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR Banca Imi, Credit Suisse, Mediobanca JOINT BOOKRUNNER Banca Imi, Credit Suisse, Mediobanca, Bnp Paribas, Citigroup -------------------------------------------------------------------------------- * Minimo non vincolante, massimo vincolante ** Lock-up di 180 giorni dal primo giorno di negoziazione in borsa Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia