Rai Way, vertici vanno avanti con Ipo-Gubitosi

MILANO, 23 ottobre (Reuters) - La Rai è sempre determinata a quotare Rai Way, anche se è necessario tenere in considerazione le condizioni del mercato.

E' quanto spiegato dal direttore generale della Rai Luigi Gubitosi, a margine di un convegno.

Rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se la Rai fosse determinata a proseguire nel processo di quotazione, dopo i ritiri delle Ipo di Italiaonline, Intercos e Fedrigoni, Gubitosi ha risposto: "siamo sempre determinati".

Il Dg ha sottolineato che l'ipo di Rai Way non era all'ordine del giorno del cda di oggi e che non ci sono novita'. "Vediamo come vanno i mercati", ha concluso.

(Elisa Anzolin)

