Private equity Italia, investimenti e raccolta su in sem1, bene esteri

MILANO, 21 ottobre (Reuters) - L'industria del private equity italiana ha archiviato il primo semestre con investimenti e raccolta in crescita, frutto soprattutto del ritrovato attivismo degli operatori internazionali.

E' quanto è stato spiegato dall'Aifi, l'associazione del private equity e venture capital, nel corso di un incontro con la stampa per la presentazione dei dati.

L'ammontare investito, tra gennaio e giugno, è aumentato del 34,3%, a 1,89 miliardi di euro. In calo, però, il numero delle operazioni: 139 (-13,7%). Di conseguenza, è cresciuto l'ammontare medio investito, dato che si riflette nel balzo dei buyout: +24,8%, a 1,152 miliardi.

Prosegue l'andamento positivo nel segmento expansion (operazioni di minoranza finalizzate a sostenere i programmi di sviluppo di imprese esistenti): +69,5% nell'ammontare investito, che si attesta a 703 milioni.

In crescita la raccolta: +167,3%, a 434 milioni, dato che sale a 491 milioni se si considerano gli operatori captive. Otto operatori hanno raccolto capitali.

Guardando alla tipologia degli operatori che hanno investito, il 55% è rappresentato da soggetti internazionali, di cui un'ampia fetta senza base in Italia. "E' l'effetto dell'uscita di diversi fondi dal paese", ha spiegato Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi, "della chiusura degli uffici italiani". Francesco Giordano, partner di PwC-Transaction Services (che cura la ricerca con Aifi), ha sottolineato che "sebbene diversi operatori esteri abbiano lasciato l'Italia, continuano a fare operazioni nel nostro paese". Anna Gervasoni, direttore generale di Aifi, ha evidenziato che "l'Italia è tornata ad essere un oggetto interessante".

A livello di ammontare medio investito la categoria operatori regionali/pubblici ha registrato un dato di 15,5 milioni grazie all'impulso del Fondo Strategico Italiano. Interessante anche l'ammontare medio delle investment company (8 milioni), dato influenzato dall'investimento di Tamburi Investment Partners in Eataly.

La chiusura del canale delle Ipo rende più difficile le exit: l'ammontare dei disinvestimenti è sceso del 19,9%, a 886 milioni, ma il numero è salito del 4,6% (68 operazioni). A livello di modalità di exit il 'trade sale' (la vendita a un soggetto industriale) si conferma prevalente.

NEGATIVO AUMENTO TASSAZIONE SU FONDI PENSIONE

Cipolletta giudica positivamente la legge di Stabilità che, però, presenta "una macchia nera: l'aumento della tassazione sui fondi pensione e sulle casse previdenziali riduce la portata degli investimenti, penalizza il risparmio. Mi auguro", ha aggiunto, "che il governo possa trovare una soluzione migliore".

I vertici di Aifi hanno sottolineato come da tempo stessero lavorando per convogliare parte dei fondi pensione verso il private equity, asset poco o per nulla considerato in Italia dal risparmio tradizionale. Chiaramente l'intervento del governo sul fronte fiscale non farà altro che ridurre ulteriormente la propensione all'investimento dei fondi pensione. Però, ha puntualizzato Cipolletta, "noi abbiamo fatto discorsi di mercato, abbiamo sottolineato i ritorni garantiti dal private equity e ciò resta valido indipendentemente dalla tassazione".

Al 30 giugno scorso, gli operatori di private equity attivi in Italia avevano 1.214 società in portafoglio, per un valore complessivo del portafoglio al costo di 23 miliardi.

(Massimo Gaia)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia