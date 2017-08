PUNTO 1-Intercos, book coperto oltre tre quarti, atteso prezzo a minimo -documento

(Aggiunge commenti)

MILANO, 9 ottobre (Reuters) - A poche ore dalla chiusura dei libri, l'Ipo di Intercos non è ancora stata completamente coperta, anche se gli ordini superano i tre quarti dell'ammontare, e il prezzo a cui si punta è 3,5 euro, il minimo della forchetta indicativa di prezzo.

E' quanto si legge in un avviso agli investitori di una delle banche incaricate della raccolta ordini, che Reuters ha avuto modo di vedere.

Nel documento si indicano inoltre le 15,30 italiane come limite per l'inserimento degli ordini.

"E' atteso un pricing a 3,5 euro", spiega il documento. "Il book è per oltre tre quarti completo sulla taglia base dell'offerta"

"Intercos è un'azienda con ottimi fondamentali, ma la questione riguarda il prezzo a cui vengono venduti questi fondamentali", dice Alberto Checchinato, analista di Fidentiis. "Gli investitori possono trovare già quotate sul mercato società con gli stessi fondamentali di Intercos che trattano a prezzi inferiori a quelli proposti dalla società in sede di IPO".

La forchetta di prezzo era stata fissata a 3,5-4,5 euro.

"Questo è un mercato per chi compra, non per chi vende. Perché dovrei comprare un titolo con poca visibilità quando ci sono un sacco di titoli lì fuori con una storia di successo collaudata?", commenta Roberto Lotici, fund manager at Ifigest.

(Elisa Anzolin)

- hanno collaborato Francesca Landini e Steve Jewkes

